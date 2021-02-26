У Раді Європи вимагають у РФ допустити міжнародних спостерігачів у Крим

Росію повинна дотримуватися міжнародного гуманітарного права і стандартів у сфері прав людини, допустивши на територію окупованого Криму регіональні і міжнародні механізми моніторингу прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави МЗС Німеччини Гайко Мааса як глави Комітету міністрів Ради Європи.

Комітет міністрів як і раніше стурбований тим, що ситуація з правами людини на Кримському півострові значно погіршилася після незаконної анексії Російською Федерацією, наголосив Маас.

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"Беручи до уваги рішення Європейського суду з прав людини від 14 січня 2021 року щодо Криму, я закликаю Росію повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права і міжнародних стандартів у сфері прав людини, в тому числі шляхом надання безперешкодного доступу регіональним і міжнародним механізмам моніторингу прав людини, а також неурядовим правозахисним організаціям в Криму і Севастополі", - сказано в заяві.

Маас додав, що як голова Комітету міністрів Ради Європи він підтверджує його беззастережну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, МЗС України у День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя закликало міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до деокупації Криму.

Державний департамент США закликав Росію негайно припинити окупацію Криму, агресію на Донбасі та звільнити усіх політв’язнів.