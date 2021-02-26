В Совете Европы требуют в РФ допустить международных наблюдателей в Крым
Россия должна придерживаться международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека, допустив на территорию оккупированного Крыма региональные и международные механизмы мониторинга прав человека.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Мааса как главы Комитета министров Совета Европы.
Комитет министров по-прежнему обеспокоен тем, что ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась после незаконной аннексии Российской Федерацией, отметил Маас.
"Принимая во внимание решение Европейского суда по правам человека от 14 января 2021 года по Крыму, я призываю Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в области прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа региональным и международным механизмам мониторинга прав человека, а также неправительственным правозащитным организациям в Крыму и Севастополе", - говорится в заявлении.
Маас добавил, что как председатель Комитета министров Совета Европы он подтверждает его безоговорочную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Напомним, МИД Украины в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя призвал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к деоккупации Крыму.
Государственный департамент США призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, агрессию на Донбассе и освободить всех политзаключенных.