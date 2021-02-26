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Литва обіцяє зберігати санкції проти Росії до деокупації Криму

П'ятниця, 26 лютого 2021, 10:08

Литва обіцяє зберігати санкційний тиск проти Росії, поки та повністю не припинить незаконну окупацію Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС Литви до 7-ї річниці незаконної окупації Криму Росією, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство підкреслило, що Литва продовжить послідовно проводити політику невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя.

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"Ми будемо прагнути зберігати санкції ЄС і інші міжнародні санкції проти Російської Федерації до тих пір, поки Росія не виведе свої збройні сили і не припинить незаконну окупацію частини території України", - йдеться у заяві.

Литва рішуче засуджує військову агресію Росії проти України, яка почалася сім років тому і триває досі, а також незаконну анексію Криму і Севастополя, що є грубим порушенням міжнародного права, підкреслили у міністерстві. 

Литва закликала Росію припинити систематичне порушення прав людини і придушення основних свобод в Криму, а також припинити репресії щодо правозахисників, журналістів, членів громадянського суспільства, особливо кримських татар, і скасувати заборону на діяльність Меджлісу. 

"Ми закликаємо звільнити всіх незаконно ув'язнених громадян України. Ми також закликаємо Російську Федерацію припинити мілітаризацію Кримського півострова і забезпечити безперешкодний і вільний прохід усіх суден через Керченську протоку в Азовське море і назад", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, МЗС України у День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя закликало міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до деокупації Криму.

Державний департамент США закликав Росію негайно припинити окупацію Криму, агресію на Донбасі та звільнити усіх політв’язнів.

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Литва санкції Крим
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