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Зняття недоторканності та обшуки: німецького депутата підозрюють у корупції при закупівлі масок

П'ятниця, 26 лютого 2021, 15:21

Німецька поліція провела обшук в офісі депутата парламенту Георга Нусляйна в рамках розслідування тверджень про те, що він лобіював укладення контракту урядом з постачальником масок і отримав за це 660 000 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Бундестаг раніше позбавив Нусляйна недоторканності, що дозволило провести обшук. Поліція обшукала 13 об'єктів нерухомості в Німеччині і Ліхтенштейні і зібрала докази.

Йдеться про угоду, укладену між виробником масок, урядом Німеччини і федеральною землею Баварія. Консалтингова фірма, в якій Нусляйн має частку, як стверджується, отримала шестизначну комісію через посередника після укладення угоди, але не повідомила владі про додатковий дохід.

Нусляйн заявив, що звинувачення у хабарництві "безпідставні", але члени Соціал-демократичної партії, в яку він входить, зажадали проведення розслідування.

"Якщо є навіть підозра, що член Бундестагу Німеччини особисто збагачується на коронавірусній кризі, то це дуже серйозне звинувачення, яке необхідно всебічно прояснити", - заявила заступник голови парламентської групи СДПН Катя Маст.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини планує запропонувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca ключовим державним службовцям, щоб завоювати громадську підтримку щеплень.

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