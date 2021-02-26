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Снятие неприкосновенности и обыски: немецкого депутата подозревают в коррупции при закупке масок

Пятница, 26 февраля 2021, 15:21

Немецкая полиция провела обыск в офисе депутата парламента Георга Нусляйна в рамках расследования утверждений о том, что он лоббировал заключение контракта правительства с поставщиком масок и получил за это 660 тыс. евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Бундестаг ранее лишил Нусляйна неприкосновенности, что позволило провести обыск. Полиция обыскала 13 объектов недвижимости в Германии и Лихтенштейне и собрала доказательства.

Речь идет о соглашении, заключенном между производителем масок, правительством Германии и федеральной землей Бавария. Консалтинговая фирма, в которой Нусляйн имеет долю, как утверждается, получила шестизначную комиссию через посредника после заключения сделки, но он не сообщил властям о дополнительном доходе.

Нусляйн заявил, что обвинения во взяточничестве "безосновательны", но члены Социал-демократической партии, в которую он входит, потребовали проведения расследования.

"Если есть даже подозрение, что член Бундестага Германии лично обогащается на коронавирусном кризисе, то это очень серьезное обвинение, которое необходимо всесторонне прояснить", - заявила заместитель председателя парламентской группы СДПГ Катя Маст.

Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует предложить вакцину от коронавируса AstraZeneca ключевым государственным служащим, чтобы завоевать общественную поддержку прививок.

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