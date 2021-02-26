У Фінляндії новий максимум щоденних випадків коронавірусу

У Фінляндії діагностовано 720 нових випадків коронавірусу за добу і це рекордний щоденний показник з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Прем'єр-міністр Санна Марін заявила, що цифри викликають занепокоєння, і уряд ретельно стежить за розвитком епідемії. При цьому вона підкреслила, що уряд не виключає застосування закону про надзвичайний стан.

За останні два тижні зареєстровано на 1656 заражень більше, ніж за попередні 14 днів. В цілому з моменту початку епідемії COVID-19 захворіли 56 407 осіб.

Також стало відомо про ще двох нових летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом. Всього від COVID-19 померли 742 людини.

Лікування в лікарнях проходять 210 осіб, з них 38 - в реанімації. Вакцину отримали 327 082 людини. Це - 6,28% від усього населення.

25 лютого уряд у зв'язку з різким погіршенням ситуації оголосив про введення в країні надзвичайного стану. Локдаун із закриттям ресторанів і переведенням навчальних закладів на дистанційне навчання влада має намір ввести з 8 по 28 березня.