В Финляндии новый максимум ежедневных случаев коронавируса

В Финляндии диагностировано 720 новых случаев коронавируса за сутки и это рекордный ежедневный показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Премьер-министр Санна Марин заявила, что цифры вызывают беспокойство, и правительство тщательно следит за развитием эпидемии. При этом она подчеркнула, что правительство не исключает применение закона о чрезвычайном положении.

За последние две недели зарегистрировано на 1665 заражений больше, чем за предыдущие 14 дней. В общей сложности с момента начала эпидемии COVID-19 заболели 56 407 человек.

Также стало известно о еще двух новых летальных исходах, связанных с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли 742 человека.

Лечение в больницах проходят 210 человек, из них 38 - в реанимации. Вакцину получили 327 082 человека. Это - 6,28 % от всего населения.

25 февраля правительство в связи с резким ухудшением ситуации объявило о введении в стране чрезвычайного положения. Локдаун с закрытием ресторанов и переводом учебных заведений на дистанционное обучение власти намерены ввести с 8 по 28 марта.