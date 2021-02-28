У Помпеях знайшли старовинну церемоніальну колісницю

У Помпеях, античному римському місті, що загинуло внаслідок виверження вулкану, археологи знайшли багато прикрашену колісницю, вочевидь призначену для весільних урочистостей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa та музей Помпеїв.

"Це унікальна знахідка для Італії і дуже важливе відкриття, яке поглибить наші знання про античний світ", - коментує Массімо Осанна, керівник розкопок.

Фото: Archaeological Park of Pompeii

На думку археологів, знахідка є церемоніальною колісницею-пілентумом, що використовувалася виключно елітою. Вона збереглася у дуже гарному стані.

"Ми раніше не знаходили таких в Італії. Її можна порівняти хіба з серією колісниць, знайдених 15 років тому у могилі у Фракії, на півночі Греції", - каже Осанна.

Чотирьохколісна колісниця декорована оловом і бронзою та містить сліди подушок і мотузок, які призначалися для гірлянд з квітів. Дослідники припускають, що вона призначалася для весільної церемонії - на це натякають еротичні сцени на бронзових декораціях, з купідонами й парами сатирів та німф.

"Оскільки давні джерела вказують, що пілентуми використовувалися жрицями та аристократками, не виключено, що ця колісниця везла наречену до її нового дому", - зазначає Осанна.

Колісницю знайшли на території вілли у стародавніх Помпеях, розкопки якої тривають з 2017 року.

Археологи очікують знайти там ще багато цінних речей, тому що її власники проживали у будівлі на момент виверження Везувію у 79 році н.е.

Окрім суто наукової мети, цими розкопками прагнуть покласти край розкраданням пам’яток чорними археологами, які прокопали вже декілька тунелів у цьому районі, полюючи на античні скарби.

У грудні в Помпеях знайшли добре збережений прилавок бару, розписаний фресками.

Помпеї та сусіднє місто Геркуланум загинули під час потужного виверження вулкану Везувій у 79 році н.е. Після археологічних розкопок протягом XVIII-XX століть та облаштування музею просто неба Помпеї стали другою найбільш відвідуваною історичною пам’яткою Італії - після Колізею.

У 2019 році, до пандемії коронавірусу, музей відвідали близько мільйона туристів.