В Помпеях нашли старинную церемониальную колесницу
В Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли богато украшенную колесницу, вероятно предназначенную для свадебных торжеств.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa и музей Помпей.
"Это уникальная находка для Италии и очень важное открытие, которое углубит наши знания об античном мире", - комментирует Массимо Осанна, руководитель раскопок.
По мнению археологов, находка является церемониальной колесницей-пилентумом, что использовалась исключительно элитой. Она сохранилась в очень хорошем состоянии.
"Мы раньше не находили таких в Италии. Ее можно сравнить разве что с серией колесниц, найденных 15 лет назад в могиле во Фракии, на севере Греции", - говорит Осанна.
Четырехколесных колесница декорирована оловом и бронзой и содержит следы подушек и веревок для гирлянд из цветов. Исследователи предполагают, что она предназначалась для свадебной церемонии - на это намекают эротические сцены на бронзовых декорациях, с купидонами, парами сатиров и нимф.
"Поскольку древние источники указывают, что пилентумы использовались жрицами и аристократками, не исключено, что эта колесница везла невесту в ее новый дом", - отмечает Осанна.
Колесницу нашли на территории виллы в древних Помпеях, раскопки которой длятся с 2017 года.
Археологи ожидают найти там еще много ценных вещей, потому что ее владельцы проживали в здании на момент извержения Везувия в 79 году н.э.
Кроме чисто научных целей, этими работами стремятся положить конец хищениям памяток черными археологами, которые прорыли уже несколько тоннелей в этом районе, охотясь на античные сокровища.
В декабре в Помпеях нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.
Помпеи и соседний город Геркуланум погибли во время мощного извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. После археологических раскопок на протяжении XVIII-XX веков и обустройства музея под открытым небом Помпеи стали второй самой посещаемой исторической памяткой Италии - после Колизея.
В 2019 году, до пандемии коронавируса, музей посетили около миллиона туристов.