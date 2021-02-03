Британія оплесками вшанує померлого ветерана, який зібрав для медиків мільйони фунтів

Прем’єр Британії Борис Джонсон закликав співгромадян приєднатися до загальнонаціональної акції вшанування 100-річного ветерана Другої світової Тома Мура, який помер напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Прем’єр закликав британців о 18.00 вшанувати оплесками померлого ветерана, який під час локдауну зібрав понад 33 мільйони фунтів стерлінгів, пройшовши 100 кіл у своєму саду з ходунками без сторонньої допомоги.

Пам’ять Тома Мура вшанували хвилиною мовчання і у британському парламенті.

Джонсон сказав, що оплески будуть також для "всіх тих медичних працівників, на яких він збирав гроші".

Прем’єр додав, що у сера Тома було "довге життя, прожите добре".

Сера Тома госпіталізували у неділю після того, як він деякий час лікувався від пневмонії та минулого тижня отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

За словами його сім'ї, останні п'ять років Мур лікувався від раку простати і шкіри. Він не був вакцинований проти COVID-19 через інші ліки, які приймав.

Торік весною Мур невдовзі до свого 100-річчя запланував зібрати кошти на знак подяки персоналу Національної служби здоров'я, який дбав про нього, коли він лікувався від раку і відновлювався після перелому. Мур пройшов 100 кіл у своєму саду з ходунками без сторонньої допомоги.

Спочатку він мав намір зібрати таким чином 1000 фунтів, однак його вчинок настільки вразив людей, що пожертви зробили сотні тисяч людей.

Своїм вчинком Мур побив два рекорди Гіннеса. У липні 2020 року королева Єлизавета II посвятила Тома Мура в лицарі.