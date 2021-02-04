В "Укравтодорі" заявили про перший тендер для нового шляху з Києва до Кишинева

Для спорудження нового шляху між столицями України та Молдови, про який домовилися президенти Володимир Зеленський та Мая Санду на зустрічі у Києві в січні 2020 року, оголосили перший тендер.

Про це повідомили у Державній службі автомобільних доріг, повідомляє "Європейська правда".

3 лютого Служба автодоріг у Вінницькій області оголосила тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва прикордонно-мостового переходу через ріку Дністер на українсько-молдовському кордоні біля населених пунктів Ямпіль – Косеуць, що є початковим етапом проєкту.

Цей мостовий перехід має стати частиною нової магістралі з Києва до Кишинева, що дозволить доїздити з однієї столиці до другої за майже 5 годин.

Оновлений маршрут проходитиме через Київську, Житомирську та Вінницьку області, й стане оптимальним для подорожі до Молдови в об’їзд Придністров’я.

"Закупівля ТЕО — це перший крок. Паралельно з цим готуємося до оновлення 137,5 км маршруту — йдеться про найбільш проблемні для проїзду ділянки. Тобто вже до кінця року шлях до кордону планується зробити комфортним для проїзду" — розповів керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Ділянки, де плануються роботи - М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський та Р-08 Немирів — Ямпіль.

Раніше заступник керівника офісу президента розповів, що Україна профінансує будівництво мосту через Дністер, який повинен стати частиною нової магістралі між Києвом та Кишиневом.