В "Укравтодоре" заявили о первом тендере для новой трассы из Киева в Кишинев

Для строительства новой дороги между столицами Украины и Молдовы, о котором договорились президенты Владимир Зеленский и Майя Санду на встрече в Киеве в январе 2020 года, объявили первый тендер.

Об этом сообщили в Государственной службе автомобильных дорог, сообщает "Европейская правда".

3 февраля Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства погранично-мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской границе возле населенных пунктов Ямполь - Косэуць, что является начальным этапом проекта.

Этот мостовой переход должен стать частью новой магистрали из Киева в Кишинев, что позволит доезжать из одной столицы в другую за почти 5 часов.

Обновленный маршрут будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области и станет оптимальным для путешествия в Молдову в объезд Приднестровья.

"Закупка ТЭО - это первый шаг. Параллельно с этим готовимся к обновлению 137,5 км маршрута - речь идет о наиболее проблемные для проезда участках. То есть, уже к концу года путь к границе планируется сделать комфортным для проезда", - рассказал руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Участки, где планируют работы - М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и Р-08 Немиров - Ямполь.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента рассказал, что Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.