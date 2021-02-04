У Німеччині етична рада оголосила, чи прийнятні "привілеї" для вакцинованих 

У Німеччині Етична рада виступила проти "привілеїв" для вакцинованих людей - але з деякими винятками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Етична рада - консультативний орган, що складається з незалежних експертів та може надавати висновки щодо суперечливих питань. З огляду на те, що в країні вже почалася дискусія про можливість винятків з коронавірусних обмежень, Етична рада підготувала свою рекомендацію з цього питання.

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"Наразі Етична рада дотримується думки, що індивідуальні винятки із загальних обмежень свободи - неможливі, тому що не можна з однозначною впевненістю стверджувати, що вакциновані люди не можуть поширювати коронавірус", - йдеться у висновку.

Втім, зазначають експерти, таку можливість можна буде розглянути, якщо з’являться переконливі докази, що після вакцинації люди не можуть поширювати вірус. Доти ж краще, щоб навіть вакциновані люди дотримувалися маскового режиму та дистанції.

Водночас Етична рада пропонує зробити виняток для мешканців будинків для літніх людей, які вже отримали свої дози вакцини, та дозволити їм виходити за межі закладу і бачитися з рідними. Так само пропонують вчинити для мешканців інших закладів постійного перебування.

"З огляду на значний стрес, якого зазнала ця група людей під впливом пандемії, такий крок буде етично виправданим", - вважають експерти Етичної ради.

Експерти зазначають, що безпрецедентні обмеження прав і свобод людей у зв’язку з пандемією виправдані лиш доти, доки є ризик, що медична система може не впоратися з напливом пацієнтів. Коли цей ризик зменшиться - обмеження потрібно буде послаблювати для усіх однаково.

Вже на цьому етапі, вважає Етична рада, приватні компанії можуть на власний розсуд запровадити вимогу про вакцинацію як "перепустку" для доступу до послуг.

"Якщо, наприклад, ресторани знову відкриються або знову дозволять концерти - організатори можуть встановити вимогу про вакцинацію, як рекламний хід та для того, щоб захистити свій персонал", - зазначив заступник голови етичної ради Фолкер Ліпп.

Проте це завжди має корелюватися з державними правилами: тобто, доки залишається загальна заборона на роботу ресторанного сектору, відкритися "тільки для вакцинованих" не можна, але коли її знімуть - бізнес може встановити такі обмеження, якщо вважатиме за потрібне.

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