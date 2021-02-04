В Германии этический совет объявил, приемлемы ли привилегии для вакцинированных

В Германии этический совет выступил против привилегий для вакцинированных людей - но с некоторыми исключениями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Этический совет - консультативный орган, состоящий из независимых экспертов, который может давать заключения по спорным вопросам. Учитывая то, что в стране уже началась дискуссия о возможности исключения из коронавирусных ограничений, Этический совет подготовил свою рекомендацию по этому вопросу.

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"Сейчас Этический совет придерживается мнения, что индивидуальные исключения из общих ограничений свободы невозможны, потому что нельзя с однозначной уверенностью утверждать, что вакцинированные люди не могут распространять коронавирус", - говорится в заключении.

Впрочем, отмечают эксперты, такую ​​возможность можно будет рассмотреть, если появятся убедительные доказательства, что после вакцинации люди не могут распространять вирус. До тех пор же лучше, чтобы даже вакцинированные люди придерживались масочного режима и дистанции.

В то же время совет предлагает сделать исключение для жителей домов престарелых, которые уже получили свои дозы вакцины, и позволить им выходить за пределы учреждения и видеться с родными. Так же предлагают поступить для жителей других заведений постоянного пребывания.

"Учитывая значительный стресс, который испытала эта группа людей под влиянием пандемии, такой шаг будет этически оправданным", - считают эксперты этике совета.

Эксперты отмечают, что беспрецедентные ограничения прав и свобод людей в связи с пандемией оправданы лишь до тех пор, пока есть риск, что медицинская система может не справиться с наплывом пациентов. Когда этот риск уменьшится - ограничения нужно будет ослаблять для всех одинаково.

Уже на этом этапе, считает Этический совет, частные компании могут по своему усмотрению ввести требование о вакцинации как "пропуск" для доступа к услугам.

"Если, например, рестораны снова откроются или вновь позволят концерты, организаторы могут установить требование о вакцинации как рекламный ход и для того, чтобы защитить свой персонал", - отметил заместитель главы Этического совета Фолкер Липпи.

Однако это всегда должно коррелироваться с государственными правилами: то есть пока остается общий запрет на работу ресторанного сектора, открыться "только для вакцинированных" нельзя, но когда его снимут, бизнес может установить такие ограничения, если сочтет нужным.

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