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У Німеччині стався вибух газу в офісі Червоного Хреста, 5 постраждалих

П'ятниця, 5 лютого 2021, 13:59

П'ятеро людей постраждали в результаті вибуху газу в німецькому місті Меммінген в офісі Червоного Хреста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Augsburger Allgemeine.

Вибух стався в офісі баварського відділення Червоного Хреста в п'ятницю близько 5 ранку. П'ять осіб були поранені, але більшість з них отримали незначні травми.

Поліція евакуювала цей район, і приблизно до полудня екстрені служби перевіряли газопровід на предмет витоку.

Потім людям дозволили повернутися додому, заявивши, що загрози вибуху більше немає.

Однак, фахівці продовжують перевіряти газопровід. За даними поліції, вибух, ймовірно, стався через несправність газопроводу під вулицею, на якій розташований будинок.

Нагадаємо, у Греції 4 лютого в результаті сильного нічного вибуху, спричиненого витоком газу, був повністю зруйнований триповерховий готель. 

Наприкінці січня і Відні через витік газу стався потужний вибух у житловому будинку, конструкція частково обвалилася.

Крім того, одна людина померла і 10 постраждали внаслідок потужного вибуху у центрі Мадрида який стався при перевірці газового котла.

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