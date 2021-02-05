В Германии произошел взрыв газа в офисе Красного Креста, 5 пострадавших

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в немецком городе Мемминген в офисе Красного Креста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Augsburger Allgemeine.

Взрыв произошел в офисе баварского отделения Красного Креста в пятницу около 5 утра. Пять человек были ранены, но большинство из них получили незначительные травмы.

Полиция эвакуировала этот район, и примерно до полудня экстренные службы проверяли газопровод на предмет утечки.

Затем людям разрешили вернуться домой, заявив, что угрозы взрыва больше нет.

Однако специалисты продолжают проверять газопровод. По данным полиции, взрыв, вероятно, произошел из-за неисправности газопровода под улицей, на которой расположен дом.

Напомним, в Греции 4 февраля в результате сильного ночного взрыва, вызванного утечкой газа, был полностью разрушен трехэтажный отель.

В конце января и Вене из-за утечки газа произошел мощный взрыв в жилом доме, конструкция частично обвалилась.

Кроме того, один человек погиб и 10 пострадали в результате мощного взрыва в центре Мадрида который произошел при проверке газового котла.