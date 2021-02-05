Меркель і Макрон різко розкритикували висилку європейських дипломатів Росією

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон засудили рішення Росії вислати трьох європейських дипломатів нібито за участь у акціях протесту за Навального.

Про це вони заявили під час пресконференції за результатами онлайн зустрічі, присвяченої питанням спільної оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Меркель назвала висилку дипломатів невиправданою, зазначивши, що це рішення зайвий раз доводить, що Росія все більше відходить від верховенства права.

"Під час розмови ми дізналися про висилку німецького, шведського та польського дипломатів з Москви в зв'язку з демонстраціями на підтримку Навального. Ми вважаємо цю висилку невиправданою, це черговий прояв відходу Росії від принципів верховенства права" - сказала канцлерка.

Президент Франції також засудив рішення Росії.

"Що стосується справи Навального, я з найбільшою рішучістю засуджую те, що сталося: і отруєння, і вирок і сьогоднішню висилку дипломатів Росією" - заявив Макрон.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Гайко Маас пообіцяв відповідь Росії, якщо та не перегляне своє рішення про висилку європейських дипломатів нібито за участь у акціях протесту за Навального.

5 лютого Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено "persona non grata" і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що дізнався про наміри РФ вислати європейських дипломатів під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.