Німеччина пригрозила відповіддю, якщо Росія не передумає висилати дипломатів

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас пообіцяв відповідь Росії, якщо та не перегляне своє рішення про висилку європейських дипломатів нібито за участь у акціях протесту за Навального.

Про це йдеться у заяві міністра, опублікованій на сайті МЗС Німеччини у п’ятницю ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Маас вважає, що рішення Росії вислати трьох дипломатів ЄС, в тому числі співробітника німецького посольства в Москві, є невиправданим і ще більше погіршує відносини з Європою.

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Він пояснив, що німецький дипломат у законний спосіб дізнався про події на місці - як це передбачено Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

"Якщо Росія не перегляне цей крок, він не залишиться без відповіді", - заявив міністр закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

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РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено персонами нон грата і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що дізнався про наміри РФ вислати європейських дипломатів під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.