Меркель и Макрон резко раскритиковали высылку европейских дипломатов Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили решение России выслать трех европейских дипломатов якобы за участие в акциях протеста по Навального.

Об этом они заявили во время пресс конференции по итогам онлайн встречи, посвященной вопросам совместной обороны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Меркель назвала высылку дипломатов неоправданной, отметив, что это решение лишний раз доказывает, что Россия все больше отходит от верховенства права.

"Во время разговора мы узнали о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями в поддержку Навального. Мы считаем эту высылку неоправданной, это очередное проявление ухода России от принципов верховенства права ", - сказала канцлер.

Президент Франции также осудил решение России.

"Что касается дела Навального, я с величайшей решительностью осуждаю то, что произошло: и отравления, и приговор и сегодняшнюю высылке дипломатов Россией", - заявил Макрона.

Напомним, глава МИД Германии Гайко Маас пообещал ответ России, если та не пересмотрит свое решение о высылке европейских дипломатов якобы за участие в акциях протеста по Навального.

5 февраля Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявлен "persona non grata" и предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.