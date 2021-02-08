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Венеція святкує знаменитий карнавал без туристів

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Венеція святкує знаменитий карнавал без туристів

Понеділок, 8 лютого 2021, 14:31

Венеція в ці вихідні почала свій знаменитий карнавал, але через пандемію коронавірусу він проходить без натовпів туристів, які щорічно приїжджали в ці дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Італія 1 лютого послабила коронавірусні обмеження, надавши більше свободи більшості регіонів. Венеція входить в число районів, що відносяться до "жовтої" категорії з меншим ризиком зараження, але жителям як і раніше не дозволяється виїжджати за межі регіону.

 

За даними мерії, до початку пандемії карнавал приносив ​до казни Венеції близько 70 мільйонів євро, а на свято приїздили понад півмільйона туристів.

Асоціація місцевих ремісників запустила кампанію знижок, щоб спонукати жителів взяти участь у святкових заходах цього року за відсутності іноземних гостей.

 

"Венеційський карнавал - в масках... і в масках", - говорить їх слоган, відсилка до повсюдного поширення масок, як святкових, так і захисних.

Влада Венеції була змушена перервати торішній карнавал, коли почалася пандемія. Цього року деякі урочистості переносяться в онлайн, з відео, на яких венеційці святкують на вулицях в карнавальних вбраннях.

Нагадаємо, в Італії з середини лютого планують знову відкрити гірськолижні траси, які були закриті в листопаді через поширення коронавірусу. 

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Італія Коронавірус Туризм
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