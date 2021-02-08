Венеция проводит карнавал без туристов

Венеция в эти выходные начала свой знаменитый карнавал, но из-за пандемии коронавируса он проходит без толп туристов, которые ежегодно приезжали в эти дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Италия 1 февраля ослабила коронавирусные ограничения, предоставив больше свободы большинству регионов. Венеция входит в число районов, относящихся к "желтой" категории с меньшим риском заражения, но жителям по-прежнему не разрешается выезжать за пределы региона.

По данным мэрии, до начала пандемии карнавал приносил в казну Венеции около 70 млн евро, а на праздник приезжали более полумиллиона туристов.

Ассоциация местных ремесленников запустила кампанию скидок, чтобы побудить жителей принять участие в праздничных мероприятиях этого года при отсутствии иностранных гостей.

"Венецианский карнавал - в масках... и в масках", - говорит их слоган, отсылка к повсеместному распространению масок, как праздничных, так и защитных.

Власти Венеции была вынуждена прервать прошлогодний карнавал, когда началась пандемия. В этом году некоторые торжества переносятся в онлайн, с видео, на которых венецианцы празднуют на улицах в карнавальных нарядах.

Напомним, в Италии с середины февраля планируют вновь открыть горнолыжные трассы, которые были закрыты в ноябре из-за распространения коронавируса.