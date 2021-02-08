В Іспанії новий корупційний процес проти Народної партії перед виборами в Каталонії

В Іспанії розпочалося судове провадження проти консервативної Народної партії за звинуваченнями у корупції, лише за шість днів до парламентських виборів у кризовому регіоні Каталонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Головний підсудний, колишній скарбник Народної партії Луїс Барсенас, який вже відбуває 29-річний тюремний термін, пообіцяв оприлюднити приголомшливі викриття щодо деталей та джерел фінансування партії.

Іспанські судді вже встановили на попередніх слуханнях, що Народна партія протягом десятиліть отримувала незадекларовані пожертви в обмін на державні контракти підприємцям.

Партію оштрафували, а Барсенаса та інших колишніх політиків та підприємців засудили до тюремних термінів.

Зараз Барсенас заявляє, що розкриє нові деталі незаконного фінансування партії, що, на його думку, відбувалося з відома колишнього лідера партії та експрем'єр-міністра Маріано Рахоя.

Рахой, у свою чергу, заперечує всі звинувачення та виступатиме в суді як свідок.

Суд відбувається у надзвичайно незручний час для найбільшої опозиційної сили Іспанії, яка утримувала владу до 2018 року.

Опитування показують, що партія ризикує програти правій популістській партії Vox на місцевих виборах у Каталонії наступної неділі.

Як відомо, Верховний суд Каталонії призупинив рішення регіонального уряду відкласти парламентські вибори через коронавірус.

Уряд Каталонії, очолюваний партіями, які виступають за незалежність, запропонував перенести голосування з 14 лютого на 30 травня, назвавши головною причиною зростання числа коронавірусних інфекцій. Противники рішення стверджували, що зміна дати є порушенням закону.

Детальніше про корупційний скандал у Народній партії читайте у статті - Таємна каса партії влади: в Іспанії завершився гучний антикорупційний процес