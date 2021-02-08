В Испании новый коррупционный процесс против Народной партии перед выборами в Каталонии

В Испании началось судебное разбирательство против консервативной Народной партии по обвинению в коррупции, всего за шесть дней до парламентских выборов в кризисном регионе Каталонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Главный подсудимый, бывший казначей Народной партии Луис Барсенас, который уже отбывает 29-летний тюремный срок, пообещал обнародовать ошеломляющие разоблачения относительно деталей и источников финансирования партии.

Испанские судьи уже установили в ходе предыдущих слушаний, что Народная партия на протяжении десятилетий получала незадекларированные пожертвования в обмен на государственные контракты предпринимателям.

Партию оштрафовали, а Барсенаса и других бывших политиков и предпринимателей приговорили к тюремным срокам.

Сейчас Барсенас заявляет, что раскроет новые детали незаконного финансирования партии, которое, по его мнению, происходило с ведома бывшего лидера партии и экс премьер-министра Мариано Рахоя.

Рахой, в свою очередь, отрицает все обвинения и будет выступать в суде в качестве свидетеля.

Суд проходит в чрезвычайно неудобное время для крупнейшей оппозиционной силы Испании, которая удерживала власть до 2018 года.

Опросы показывают, что партия рискует проиграть правой популистской партии Vox на местных выборах в Каталонии в следующее воскресенье.

Как известно, Верховный суд Каталонии приостановил решение регионального правительства отложить парламентские выборы из-за коронавируса.

Правительство Каталонии, возглавляемое партиями, выступающими за независимость, предложило перенести голосование с 14 февраля на 30 мая, назвав главной причиной рост числа заражений коронавирусом. Противники решения утверждали, что изменение даты является нарушением закона.

Подробнее о коррупционном скандале в Народной партии читайте в статье - Тайная касса партии власти: в Испании завершился громкий антикоррупционный процесс