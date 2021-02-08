Три країни ЄС дзеркально вишлють дипломатів РФ у понеділок - ЗМІ

Російських дипломатів у трьох країнах ЄС у понеділок оголосять персонами нон грата у відповідь на висилку Росією дипломатів Німеччини, Швеції і Польщі, яких звинуватили в участі у протестах за Навального.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

"У другій половині дня посольствам Росії в Німеччині, Швеції та Польщі повідомлять, що по одному російському дипломатові в кожній з цих країн буде оголошено персоною нон грата в якості скоординованої відповіді на висилку в п'ятницю", - повідомив журналіст у своєму Twitter.

Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено персонами нон грата і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами, і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що дізнався про наміри РФ вислати європейських дипломатів під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

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