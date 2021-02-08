Три страны ЕС зеркально вышлют дипломатов РФ в понедельник - СМИ

Российских дипломатов в трех странах ЕС в понедельник объявят персонами нон грата в ответ на высылку Россией дипломатов Германии, Швеции и Польши, которых обвинили в участии в протестах из-за Навального.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

"Во второй половине дня посольствам России в Германии, Швеции и Польши сообщат, что по одному российскому дипломату в каждой из этих стран будут объявлены персоной нон грата в качестве скоординированного ответа на высылку в пятницу", - сообщил журналист в своем Twitter.

Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами, и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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