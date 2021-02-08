Австрия предостерегла от поездок в собственный регион Тироль из-за "африканского" штамма

Австрия объявила предупреждение о поездках в собственный альпийский регион Тироль в связи с растущим количеством подтвержденных случаев "африканского" штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

По последним данным, в Тироле подтвердили уже 293 случая "африканского" штамма вируса. Больше всего из них обнаружили в районе города Швац.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы эта мутация не распространялась дальше. В дополнение к мерам, принятым властями Тироля для защиты местных жителей, федеральное правительство предостерегает от поездок в Тироль", - заявил федеральный канцлер Курц.

Федеральное правительство советует избегать неважных поездок в Тироль. Людей, побывавших в регионе в течение последних двух недель, призывают сдать тест на коронавирус, а тех, кто собирается ехать оттуда сейчас - сдать тест перед поездкой. Предупреждение, впрочем, не является обязующим.

Дискуссии между властями региона и федеральным правительством о дальнейших мерах в Тироле продолжаются уже не первый день и так и не завершились до наступления общенационального ослабления локдауна 8 февраля.

С этого дня в Тироле, как и на остальной территории страны, открылись магазины и началось ослабление других карантинных ограничений.

Губернатор Тироля Гюнтер Платтер и другие представители власти настаивают на том, что регион также имеет право ослабить локдаун и может обойтись более мягкими мерами - просить жителей максимально ограничить мобильность, массово тестировать население в районах с наибольшим количеством заражений и требовать отрицательный тест для пользования подъемниками на горнолыжных курортах.

В то же время, вирусолог Дороти фон Лаер из университета Инсбрука еще на прошлой неделе предупредила, что регион может стать "вторым Ишглем" и лучше было бы полностью закрыть его на ближайший месяц.

В соседней немецкой земли Баварии на фоне этой ситуации уже появились призывы о том, чтобы закрыть границу с Тиролем.

Весной 2020 некоторые горнолыжные курорты Тироля, в частности, Ишгль, прославились как "рассадники" коронавируса, откуда туристы привезли его в свои страны. Тогда местные власти также упрекали в том, что они поставили интересы бизнеса выше общей безопасности, а сотни людей решили даже судиться с властями Тироля.