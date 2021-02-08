Литва допускає послаблення 3-місячного локадуну з наступного тижня
Уряд Литви допускає послаблення локдауну з наступного тижня, які дозволять роботу салонів краси та непродуктових магазинів, що мають окремий вхід з вулиці.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.
Після обговорень у понеділок 8 лютого уряд не схвалив конкретних рішень, але їх обіцяють вже за два дні, у середу. Очікується, що з 15 лютого дозволять також торгівлю на відкритих майданчиках та індивідуальні спортивні заняття.
Прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте зазначила, що вважає за необхідне не називати наперед дати відкриття певного бізнесу, тому що епідеміологічна ситуація може змінитися.
Нагадаємо, "локдаун" у Литві почався 7 листопада минулого року. Наразі в країні заборонена діяльність більшості магазинів, місць спорту і відпочинку, заборонені збори і обмежено пересування людей між регіонами.
27 січня обмеження продовжили попередньо до 28 лютого.
У Литві, населення якої складає близько 2,7 млн осіб, найвищі показники зараження припали на грудень, іноді наближаючись до 4 тисяч за добу. Відтоді добовий приріст хворих поступово спадає. Останнім часом показники варіюються від близько 700 до понад 1000 випадків.