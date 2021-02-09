В Іспанії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 3 млн
В Іспанії у вівторок кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку епідемії перевищила 3 мільйони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Eldiario.
МОЗ повідомив про 16 402 нових випадки зараження коронавірусом. Всього кількість інфікованих від початку епідемії склала 3 005 487 осіб.
Позначку в 1 мільйон заражень Іспанія перетнула 21 жовтня, 2 мільйони - трохи більше місяця тому, 7 січня.
Крім того, у вівторок в Іспанії було зафіксовано найбільшу кількість смертей за добу з часів першої хвилі - 766. Всього з березня померли 63 061 людина, з них 1689 за останній тиждень.
Наприкінці січня міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило, що в країні був виявлений перший випадок південноафриканського штаму коронавірусу.
У січні Іспанія також підтримала "паспорти вакцинації" для відновлення подорожей.