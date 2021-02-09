В Испании количество инфицированных коронавирусом превысило 3 ​​млн

В Испании во вторник количество подтвержденных случаев коронавируса с начала эпидемии превысило 3 миллиона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Eldiario.

МОЗ сообщил о 16 402 новых случая заражения коронавирусом. Всего количество инфицированных с начала эпидемии составило 3 005 487 человек.

Отметку в 1 млн заражений Испания пересекла 21 октября, 2 миллиона - чуть больше месяца назад, 7 января.

Кроме того, во вторник в Испании было зафиксировано наибольшее количество смертей за сутки со времен первой волны - 766. Всего с марта умерли 63 061 человек, из них 1689 за последнюю неделю.

В конце января министерство здравоохранения Испании подтвердило, что в стране был выявлен первый случай южноафриканского штамма коронавируса.

В январе Испания также поддержала "паспорта вакцинации" для восстановления путешествий.