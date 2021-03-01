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У Британії "загубили" одного з перших хворих бразильським штамом коронавірусу

Понеділок, 1 березня 2021, 10:11

У Британії намагаються знайти одного з шести перших хворих бразильським штамом коронавірусу. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

У Британії виявили всього шість випадків бразильського штаму - три в Англії і три в Шотландії. 

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В Англії два з виявлених випадків - з однієї родини, у якій одна людина в лютому повернулася з Бразилії. Особа третього хворого виявилась невідомою, тому що людина не заповнила реєстраційну картку перед тестом. 

Тест опрацювали 14 лютого і його ймовірно здали за день чи два перед цією датою або вдома, або у місцевому центрі масового тестування. Відтак усіх людей, які здали тест 12-13 лютого і не отримали свій результат, або знають, що не заповнили реєстраційну картку, просять повідомити про себе.

Паралельно намагаються знайти усіх пасажирів рейсу, який прибув з бразильського Сан-Пауло транзитом через Цюрих до Лондона 10 лютого, тому що з високою ймовірністю людина могла бути пасажиром цього літака.

У Шотландії всі три випадки відомі - штам виявили у людей, які повернулися з Бразилії до Абердіна у лютому. Після того, як їм прийшли позитивні тести, з рештою пасажирів літака також сконтактували. 

Бразильський штам вважається більш заразним та більш стійким до вже існуючих вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, Британія для захисту від нових штамів коронавірусу запровадила обов'язкову самоізоляцію в готелі за власний рахунок для всіх, хто прибуває з 33 країн "червоної зони".

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