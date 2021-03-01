В МЗС РФ обіцяють відповісти на санкції ЄС через ув'язнення Навального

Москва обіцяє відреагувати на нові персональні санкції Брюсселя через ситуацію ув'язнення опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це заявив в понеділок заступник міністра закордонних справ РФ Александр Грушко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Реакція з нашого боку буде ", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Грушко зазначив, що рішення Євросоюзу схвалити санкції у справі Алєксєя Навального не стало для Москви сюрпризом, проте подібні дії руйнівним чином діють на двосторонні відносини.

"Для нас це не сюрприз. ЄС продовжує йти абсолютно неправовим шляхом, це абсолютно тупиковий шлях, який руйнівно діє на двосторонні відносини і ніяким чином не відповідає інтересам самих європейських країн", - сказав заступник голови МЗС РФ.

Як повідомлялося, 1 березня посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження санкцій проти російських громадян, причетних до арешту та ув’язнення опозиціонера Алєксєя Навального.