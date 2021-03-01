В МИД РФ обещают ответить на санкции ЕС за заключение Навального

Москва обещает отреагировать на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации с заключением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Реакция с нашей стороны будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Грушко отметил, что решение Евросоюза одобрить санкции по делу Алексея Навального не стало для Москвы сюрпризом, однако подобные действия разрушительным образом действуют на двусторонние отношения.

"Для нас это не сюрприз. ЕС продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушительно воздействует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран", - сказал замглавы МИД РФ.

Как сообщалось, 1 марта послы стран Евросоюза утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и заключению оппозиционера Алексея Навального.