Політика Заходу щодо Навального може нести загрозу для України - Клімкін
Колишній глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що політика Заходу щодо ситуації довкола опозиціонера Алексєя Навального в Росії може загрожувати Україні.
Про це Клімкін розповів у інтерв’ю "Європейській правді".
"Дуже боюся, що зараз через призму Навального буде зовсім інший погляд на нас, і на питання Криму в тому числі", - поділився Павло Клімкін.
Він пояснив, що Україну можуть спонукати до переговорів з РФ на умовах, які шкодитимуть Україні.
"Якщо вдасться перезавантажити путінський режим, можуть сказати: "Бачите, це ж нова Росія. Ми тепер йдемо до нової світової архітектури. Тому починайте розмовляти з нею про спільний контроль над Кримом. Ви ж маєте порозумітися, там і росіяни, і українці, і кримські татари мають повернутися. Давайте щось зробимо там нове... І все це насправді дуже небезпечно", - сказав ексміністр.
Клімкін також назвав дві умови, які можуть переконати Захід діяти інакше і відрізати можливість збереження статусу-кво щодо Криму.
"Перше – це подальше послаблення Росії. Зараз Путіна вже почали "качати" доволі сильно – і свої клани, і реальність навколо. Росія не пасує до будь-якої майбутньої світової архітектури. Та чим слабшою ставатиме Росія – тим більшим буде бажання серйозно працювати по Криму", - вважає Клімкін.
Другою умовою є те, що буде робити Україна.
"Треба працювати не тільки над Кримською платформою, хоч вона є дуже класною історією, яка дає можливість привернути увагу до Криму. Але цей дуже правильний міжнародний піар не означає, що ми не повинні одночасно битися за свій Крим", - сказав ексміністр, запропонувавши вкладатися в інформаційні війни в російських соцмережах.
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