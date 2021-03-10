Прем’єр Вірменії оголосив про відставку голови Генштабу

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що голова Генштабу Онік Гаспарян звільнений від своїх службових обов’язків.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві на сайті вірменського прем’єра.

"Беручи до уваги той факт, що президент республіки не підписав представлений прем'єр-міністром проект указу в терміни, встановлені законом" Про військову службу і статус військовослужбовця ", і не звернувся до Конституційного суду ..., начальник Генерального штабу ЗС Республіки Вірменія Онік Гаспарян з 10 березня силою закону звільнений із займаної посади ", - йдеться в заяві Пашиняна.

Раніше президент Вірменії Армен Саркісян відмовився підписати указ про звільнення начальника Генштабу і не направив проєкт указу до Конституційного суду, що передбачає автоматичну відставку воєначальника.

У пресслужбі президента пояснили, що Саркісян оскаржив в Конституційному суді не сам проєкт указу, а положення закону "Про військову службу і статус військовослужбовця", що регулюють кадрові питання в збройних силах.

Нагадаємо, політична криза у Вірменії загострилася 25 лютого. Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту" та заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

Опозиція Вірменії, яка давно вимагає відставки Пашиняна після поразки Вірменії у війні в Карабаху, підтримала вимогу Генштабу.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.