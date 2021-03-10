Премьер Армении объявил об отставке главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян освобожден от своих служебных обязанностей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда, говорится в заявлении на сайте армянского премьера.

"Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом" О воинской службе и статусе военнослужащих ", и не обратился в Конституционный суд ..., начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности", - говорится в заявлении Пашиняна.

Ранее президент Армении Армен Саркисян отказался подписать указ об увольнении начальника Генштаба и не направил проект указа в Конституционный суд, который предусматривает автоматическую отставку военачальника.

В пресс-службе президента объяснили, что Саркисян обжаловал в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", регулирующих кадровые вопросы в вооруженных силах.

Напомним, политический кризис в Армении обострилась 25 февраля. Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота" и заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция Армении, давно требует отставки Пашиняна после поражения Армении в войне в Карабахе, поддержала требование Генштаба.