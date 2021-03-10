Президент Армении обратился в КС насчет закона, по которому уволили главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по вопросу закона "О военной службе и статусе военнослужащих", согласно которому уволен глава Генштаба Оник Гаспарян.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

В заявлении, опубликованном в среду на сайте президента Армении, говорится, что Армен Саркисян, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, обратился в Конституционный суд с просьбой решить вопрос соответствия Конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащих" от 15 ноября 2017 .

Отмечается, что обращение в Конституционный суд обусловлено существующими в прикладной юриспруденции проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна от занимаемой должности.

Как отметил президент, в Конституционный суд в рамках закрепленных законом полномочий есть возможность провести всестороннее исследование этого вопроса и вынести решение.

"Решение Конституционного суда по этому заявлению и возможные меры могут очень серьезно повлиять на ранее принятые решения, нынешние и дальнейшие процессы, касающиеся ситуации в контексте толкования и применения закона", - отметил Армен Саркисян.

Президент Армении также выразил надежду на то, что по возможности быстрое принятие соответствующего решения приведет к правовой определенности и будет способствовать урегулированию нынешнего кризиса.

Отметим, что ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается уволенным с должности силой закона.

Напомним, политический кризис в Армении обострилась 25 февраля. Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота" и заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция Армении, давно требует отставки Пашиняна после поражения Армении в войне в Карабахе, поддержала требование Генштаба.