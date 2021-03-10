Португалія дозволила застосування вакцини AstraZeneca для людей, старших 65 років

Управління охорони здоров'я Португалії схвалило використання вакцини AstraZeneca для людей, старших 65 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Нові дослідження показали ефективність вакцини в запобіганні інфекцій і зниженні госпіталізацій серед літніх людей.

Рішення означає, що тепер всі люди, старші 18 років, можуть отримати щеплення.

Наприкінці січня вакцина від виробника AstraZeneca була схвалена лише для осіб, молодших 65 років.

У вівторок в Португалії було зареєстровано 847 нових випадків зараження і 30 смертей. У результаті загальна кількість інфікованих досягла 811 306, а померлих - 16 595.

За останніми даними, близько 748 тисяч осіб в Португалії отримали одну дозу вакцини проти коронавірусу, з них 295 515 осіб отримали другу дозу.

Влада Італії 8 березня рекомендувала використовувати вакцини від коронавірусу AstraZeneca людям старше 65 років.

Рекомендацію щодо AstraZeneca змінили також Німеччина, Угорщина та низка інших країн ЄС.