Португалия позволила применение вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет
Управление здравоохранения Португалии одобрило использование вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Новые исследования показали эффективность вакцины в предотвращении инфекций и снижении госпитализаций среди пожилых людей.
Решение означает, что теперь все люди старше 18 лет, могут получить прививку.
В конце января вакцина от производителя AstraZeneca была одобрена только для лиц моложе 65 лет.
Во вторник в Португалии было зарегистрировано 847 новых случаев заражения и 30 смертей. В результате общее количество инфицированных достигло 811 306, а умерших - 16595.
По последним данным, около 748 000 человек в Португалии получили одну дозу вакцины против коронавируса, из них 295 515 человек получили вторую дозу.
Власти Италии 8 марта рекомендовали использовать вакцины от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет.
Рекомендации по AstraZeneca изменили также Германия, Венгрия и ряд других стран ЕС.