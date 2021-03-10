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Пес Байдена, який покусав охоронця, повернеться в Білий дім

Середа, 10 березня 2021, 16:28

Дві німецькі вівчарки президента США Джо Байдена невдовзі повернуться до Білого дому після інциденту з укусом, який стався в понеділок. 

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда". 

На брифінгу у вівторок Псакі розповіла, що собак не висилали з Білого дому в Делавер через інцидент з укусом співробітника служби безпеки Білого дому. Натомість поїздка собак була запланована заздалегідь - за ними мали приглянути друзі Байденів, поки перша леді Джил Байден вирушила з кількаденним візитом до військових. 

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"Чемп і Мейджор, собаки президента і собаки першої леді, є членами сім'ї, вони все ще акліматизуються і звикають до свого нового оточення та нових людей", - сказала Псакі.

Вона підтвердила, що у понеділок Мейджор, молодший з двох собак, "був здивований" незнайомою людиною і відреагував таким чином, що людина отримала легку травму. Разом з тим Псакі не підтвердила, що це був співробітник служби безпеки.

"Раніше планувалося, що за собаками доглядатимуть друзі сім'ї в Делавері під час поїздки доктора Байден на військові бази цього тижня. На цьому тижні у неї триденна поїздка. І собаки невдовзі повернуться до Білого дому", - сказала Псакі.

Старшій з німецьких вівчарок Байденів на прізвисько Чемп приблизно 13 років. Обоє собак переїхали в Білий дім у січні, менш ніж через тиждень після інавгурації Байдена.

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