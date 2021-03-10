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Фінляндія дозволила використання вакцини Astra Zeneca для людей, старших 70 років

Середа, 10 березня 2021, 16:29

Фінляндія змінила рекомендацію щодо використання вакцини AstraZeneca, розширивши її у тому числі на групу 70+. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Спершу низка європейських країн встановили вікові обмеження на використання вакцини у зв’язку з ним, що про її дію на людей старших вікових груп було недостатньо інформації. Зазвичай країни рекомендували її для людей віком до 65 років, у Фінляндії обрали ліміт 70 років.

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Проте з появою нових результатів досліджень з Британії, країни почали одна за одною змінювати рекомендацію.

"Дані з Шотландії й Англії за останні тижні демонструють, що  Astra Zeneca після однієї дози дає не менший захист, ніж вакцина Biontech-Pfizer. Тож більше немає підстав для збереження верхнього вікового ліміту", - пояснив керівник експертної групи Інституту здоров’я (THL) Вілле Пелтола.  

10 березня вікові обмеження на використання вакцини зняла і Португалія, де спершу встановили ліміт 65 років.


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