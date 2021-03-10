Финляндия разрешила использование вакцины Astra Zeneca для людей старше 70 лет

Финляндия изменила рекомендацию по использованию вакцины AstraZeneca, расширив ее в том числе на группу 70+.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Сначала ряд европейских стран установили возрастные ограничения на использование вакцины в связи с ним, что о ее действие на людей старших возрастных групп было недостаточно информации. Обычно страны рекомендовали ее для людей в возрасте до 65 лет, в Финляндии выбрали лимит 70 лет.

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Однако с появлением новых результатов исследований из Британии, страны начали одна за другой менять рекомендацию.

"Данные из Шотландии и Англии за последние недели показывают, что Astra Zeneca после одной дозы дает не меньшую защиту, чем вакцина BioNTech/Pfizer. Поэтому больше нет оснований для сохранения верхнего возрастного лимита", - пояснил руководитель экспертной группы Института здоровья (THL) Вилле Пелтола.

10 марта возрастные ограничения на использование вакцины сняла и Португалия, где сначала установили лимит 65 лет.