Парламент Норвегії зазнав нової кібератаки

Норвезький парламент заявив в середу, що зазнав нової кібератаки - через шість місяців після того, як стало відомо про попередній напад.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті норвезького парламенту.

Парламенту поки що невідомі всі масштаби атаки, однак є підтвердження, що хакерам вдалося вилучити певні дані.

"Атака відбулася в результаті використання вразливості програмах Microsoft, і проблема носить міжнародний характер", - йдеться у заяві парламенту.

Наголошується, що поки невідомо, хто стоїть за кібератакою.

Нагадаємо, 24 серпня минулого року парламент Норвегії повідомив про масштабний злам його системи електронної пошти.

У середині жовтня глава МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде заявила, що за серпневою хакерською атакою на норвезький парламент стоїть Росія.

Агентство внутрішньої безпеки Норвегії (PST) припускає, що за зламом системи електронного листування парламенту ймовірно стоять російські хакери, пов’язані з ГРУ.

Наразі у норвезькому парламенті заявляють про неможливість побачити зв’язок між свіжою атакою та кібернападом восени.