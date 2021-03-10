Парламент Норвегии подвергся новой кибератаке

Норвежский парламент заявил в среду, что подвергся новой кибератаке - через шесть месяцев после того, как стало известно о предыдущей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте норвежского парламента.

Пока неизвестны все масштабы атаки, однако есть подтверждение, что хакерам удалось изъять определенные данные.

"Атака произошла в результате использования уязвимости программах Microsoft, и проблема носит международный характер", - говорится в заявлении парламента.

Отмечается, что пока неизвестно, кто стоит за кибератакой.

Напомним, 24 августа прошлого года парламент Норвегии сообщил о масштабном взломе его системы электронной почты.

В середине октября глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сорейде заявила, что за августовской хакерской атакой на норвежский парламент стоит Россия.

Агентство внутренней безопасности Норвегии (PST) предполагает, что за взломом системы электронной переписки парламента вероятно стоят российские хакеры, связанные с ГРУ.

Сейчас в норвежском парламенте заявляют о невозможности увидеть связь между свежей атакой и кибератаками осенью.