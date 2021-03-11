Авіакомпанія Air Serbia почала тестувати цифровий COVID-паспорт

Сербська національна авіакомпанія Air Serbia у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA) почне тестування IATA Travel Pass - нового мобільного додатку для подорожей в умовах пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Сербія повідомила, що стане однією з перших небагатьох європейських держав, які приєднаються до глобальної ініціативи, спрямованої на відкриття вільних від карантину кордонів, забезпечення безпечних подорожей і відновлення індустрії туризму і авіаперевезень.

Перший етап тестування програми буде включати рейси Air Serbia Белград-Цюріх, і його реалізація займе кілька тижнів.

Додаток IATA Travel Pass дозволить мандрівникам зберігати і керувати даними, пов'язаними з результатами тестів на COVID-19 на своїх мобільних телефонах, а також ділитися своїм підтвердженим статусом з авіакомпанією до того, як вони прибудуть в аеропорт.

Додаток також буде пропонувати оновлену інформацію про санітарні правила COVID-19, і мандрівники зможуть перевірити, чи відповідають вони останнім вимогам в'їзду, встановленим їх країною призначення.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії минулого тижня заявила, що уряди країн-членів повинні негайно розпочати технічну роботу, щоб вчасно забезпечити впровадження системи сертифікатів щеплень проти COVID-19 до літа.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має суттєві заперечення щодо плану Єврокомісії з запровадження "цифрових зелених паспортів вакцинації".