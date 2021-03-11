Авиакомпания Air Serbia начала тестировать цифровой COVID-паспорт

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) начнет тестирование IATA Travel Pass - нового мобильного приложения для путешествий в условиях пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сербия сообщила, что станет одним из первых европейских государств, которые присоединятся к глобальной инициативе, направленной на открытие свободных от карантина границ, обеспечение безопасных путешествий и восстановление индустрии туризма и авиаперевозок.

Первый этап тестирования программы будет включать рейсы Air Serbia Белград-Цюрих, и его реализация займет несколько недель.

Приложение IATA Travel Pass позволит путешественникам хранить и управлять данными, связанными с результатами тестов на COVID-19, в своих мобильных телефонах, а также делиться своим подтвержденным статусом с авиакомпанией до прибытия в аэропорт.

Приложение также будет предлагать обновленную информацию о санитарных правилах COVID-19, и путешественники смогут проверить, соответствуют ли они последним требованиям въезда, установленным их страной назначения.

Напомним, президент Еврокомиссии на прошлой неделе заявила, что правительства стран-членов должны немедленно начать техническую работу, чтобы вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок против COVID-19 к лету.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет существенные возражения по плану Еврокомиссии по введению "цифровых зеленых паспортов вакцинации".