Прем'єр німецької Тюрингії закликав купувати російську вакцину для ЄС

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Тюрингія Бодо Рамелов закликав уряд до закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Для мене вакцина "Спутнік" - прекрасна можливість швидше повернутися до нормального життя. Я звертаюся до федерального уряду з проханням дати зрозуміти ЄС, що слід замовити певну кількість вакцини у виробника "Спутник", - сказав Рамелов.

Єврокомісія минулого тижня дала зрозуміти, що в даний час не веде переговорів щодо постачання російської вакцини для країн ЄС.

Європейське агентство з лікарських засобів проводить експертизу "Спутника V", після чого може бути прийняте рішення про його реєстрацію в ЄС.

Раніше голова німецької Постійної комісії з вакцинації при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс похвалив російську вакцину "Спутник V".

Наразі в ЄС дозволені вакцини трьох виробників - Biontech/Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Очікується, що 11 березня EMA рекомендуватиме схвалення вакцини від американського виробника Johnson&Johnson.

Голова правління регуляторного органу ЄС застерегла від екстрених національних дозволів для російської вакцини "Спутник V", порівнявши цю ідею з "російською рулеткою".