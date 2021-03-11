Премьер немецкой Тюрингии призвал покупать российскую вакцину для ЕС

Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство к закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Для меня вакцина "Спутник" - прекрасная возможность быстрее вернуться к нормальной жизни. Я обращаюсь к федеральному правительству с просьбой дать понять ЕС, следует ли заказать определенное количество вакцины у производителя "Спутник", - сказал Рамелов.

Еврокомиссия на прошлой неделе дала понять, что в настоящее время не ведет переговоров о поставках российской вакцины для стран ЕС.

Европейское агентство по лекарственным средствам проводит экспертизу "Спутника V", после чего может быть принято решение о его регистрации в ЕС.

Ранее глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха Томас Мартинес похвалил российскую вакцину "Спутник V".

Сейчас в ЕС разрешены вакцины трех производителей - Biontech / Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Ожидается, что 11 марта EMA рекомендовать одобрение вакцины от американского производителя Johnson & Johnson.

Председатель правления регуляторного органа ЕС предостерегла от экстренных национальных разрешений для российской вакцины "Спутник V", сравнив эту идею с "русской рулеткой".