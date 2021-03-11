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Франція починає тестувати "паспорт вакцинації" для авіапасажирів

Четвер, 11 березня 2021, 14:57

Франція протягом місяця тестуватиме цифровий Covid-документ для авіапасажирів на деяких рейсах компанії Air France.

Про це заявив міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

На рейсах Air France на французькі карибські території Мартиніка і Гваделупа пасажири повинні будуть пред'явити мобільний додаток, в якому зафіксовано або сертифікат про вакцинацію, або нещодавній негативний тест на Covid.

Система потребує партнерства з тестовими центрами, які нададуть цифровий доказ.

"Мета полягає в тому, щоб побачити, чи добре він працює в режимі реального часу за рахунок скорочення кількості перевірок, які різко сповільнюють процедури посадки і прибуття", - сказав Джеббарі.

Він не уточнив, чи буде Air France використовувати систему, що розробляється Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яку тестують кілька міжнародних перевізників.

Авіакомпанії, що зіткнулися з обмеженнями на поїздки, активно наполягають на впровадженні глобального стандарту, який би прискорив можливе відновлення сектора перевезень.

Нагадаємо, авіакомпанія Air Serbia у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA) почне тестування IATA Travel Pass - нового мобільного додатку для подорожей в умовах пандемії

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