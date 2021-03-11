Франция начинает тестировать "паспорт вакцинации" для авиапассажиров

Франция в течение месяца будет тестировать цифровой Covid-документ для авиапассажиров на некоторых рейсах компании Air France.

Об этом заявил министр транспорта Жан-Батист Джеббари, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

На рейсах Air France на французские карибские территории Мартиника и Гваделупа пассажиры должны будут предъявить мобильное приложение, в котором зафиксирован либо сертификат о вакцинации, либо недавний отрицательный тест на Covid.

Система потребует партнерства с тестовыми центрами, которые предоставят цифровое доказательство.

"Цель состоит в том, чтобы увидеть, хорошо ли он работает в режиме реального времени за счет сокращения количества проверок, которые резко замедляют процедуры посадки и прибытия", - сказал Джеббари.

Он не уточнил, будет ли Air France использовать систему, разрабатываемую Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которую тестируют несколько международных перевозчиков.

Авиакомпании, столкнувшиеся с ограничениями на поездки, активно настаивают на внедрении глобального стандарта, который бы ускорил возможное восстановление сектора перевозок.