Норвегия следом за Данией приостановила использование вакцины AstraZeneca

Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca после аналогичного решения в Дании, где у нескольких человек вскоре после вакцинации развились тромбы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Решение приняли за считанные часы после новостей из Дании, а несколько крупных городов, таких как Берген, даже опередили решения на национальном уровне.

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"Мы делаем это, чтобы выяснить, есть ли связь между прививкой и этими случаями тромбов", - пояснил представитель Национального института общественного здоровья Гейр Бухольм.

Он отметил, что это трудное решение, потому что оно приведет к задержке прививочной кампании.

В настоящее время в Норвегии вакциной AstraZeneca прививали более 120 000 человек.

О приостановлении использования вакцины Агентство здравоохранения Дании заявило в четверг, 11 марта, после того, как у некоторых людей вскоре после вакцинации AstraZeneca развились тромбы.

Впрочем, пока неизвестно, является ли это побочным эффектом прививки.

Ранее Австрия, а следом за ней Эстония приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случаи смерти одного человека и заболевания другого.

Регулятор ЕС пришел к выводу, что вакцина не была причиной смерти привитой женщины.